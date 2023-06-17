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عرض عسكري للاحتفال به رسميًا

احتفالات غير مسبوقة في بريطانيا بمناسبة عيد ميلاد تشارلز الثالث

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
احتفالات غير مسبوقة في بريطانيا بمناسبة عيد ميلاد تشارلز الثالث
المواطن - فريق التحرير

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شارك الملك تشارلز، اليوم السبت، في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاده رسميًا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

عيد ميلاد الملك تشارلز

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم “تروبينج ذا كالار” بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا في السادس من مايو/أيار. وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

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وبظهوره وهو يمتطي الخيل، أحيا تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، تقليدًا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

شرفة قصر باكنجهام

وقدم الجنود التحية الملكية للعاهل البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من ثمانية آلاف شخص، في التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني.

كما ظهر ابنه الأكبر ويليام أمير ويلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقه دوق إدنبرة على ظهور الخيول أيضًا، وراءهم الملكة وأميرة ويلز في عربة. وبالعودة إلى قصر باكنجهام بعد ذلك، يجتمع الملك تشارلز مع أسرته في شرفة المبنى الشهيرة لمشاهدة تحليق نحو 70 طائرة عسكرية وهليكوبتر.

العرض العسكري

ويُقام العرض العسكري للاحتفاء بعيد الميلاد الرسمي للعاهل البريطاني عادة في يونيو /حزيران، بينما يحتفل تشارلز بعيد ميلاده الفعلي في 14 نوفمبر تشرين الثاني.

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