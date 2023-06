احتفالات غير مسبوقة في بريطانيا بمناسبة عيد ميلاد تشارلز الثالث

شارك الملك تشارلز، اليوم السبت، في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاده رسميًا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم “تروبينج ذا كالار” بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا في السادس من مايو/أيار. وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

وبظهوره وهو يمتطي الخيل، أحيا تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، تقليدًا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

وقدم الجنود التحية الملكية للعاهل البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من ثمانية آلاف شخص، في التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني.

كما ظهر ابنه الأكبر ويليام أمير ويلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقه دوق إدنبرة على ظهور الخيول أيضًا، وراءهم الملكة وأميرة ويلز في عربة. وبالعودة إلى قصر باكنجهام بعد ذلك، يجتمع الملك تشارلز مع أسرته في شرفة المبنى الشهيرة لمشاهدة تحليق نحو 70 طائرة عسكرية وهليكوبتر.

A spectacular flypast of 70 aircraft from @RoyalNavy, @BritishArmy and @RoyalAirForce! 🤩

The King and Queen are joined on the balcony of Buckingham Palace by other members of the Royal Family to celebrate His Majesty’s first official birthday. pic.twitter.com/QMrd5HxIEH

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 17, 2023