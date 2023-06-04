احذروا طرق الاحتيال المالي الجديدة

تحدث المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية عبدالله السبع عن تنوع طرق الاحتيال المالي خلال الفترة الأخيرة.

طرق الاحتيال المالي

وغرد عبدالله السبع عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: انتبه! طرق الاحتيال المالي تنوعت للأسف حتى الذكاء الاصطناعي استخدموه.

وأضاف السبع: ممكن تبحث عن خدمة أو منتج عن طريق موقع غير موثوق ويحصل لك الاحتيال.

وأكمل المحرر التقني: أو يتصل عليك محتال ينتحل شخصية موظف بنك ويطلب بياناتك والرمز إللي يوصلك على الجوال ليحتال عليك.