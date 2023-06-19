ارتفاع أرباح “سايكو” إلى 8.1 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو، ارتفاع الأرباح إلى 8.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح 2.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

ارتفاع أرباح سايكو

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 11,472,367 ريالاً سعودياً مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كان هذا مدفوعًا بارتفاع في إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 58,647,650 ريالاً سعودياً أي بارتفاع قدره 30% وانخفاض في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 100,286,304 ريالات سعودية أي بانخفاض قدره 81% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

انخفاض دخل الاستثمارات

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 147,461,587 ريالا سعوديا أي بارتفاع قدره 175% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفاض في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 10,735,386 ريالاً سعودياً مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 67%.

وارتفاع في صافي المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 1,401,955 ريالاً سعودياً مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 68%.