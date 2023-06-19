ارتفاع أسعار الأضاحي في السعودية لعام 2023

شهدت أسعار الأضاحي في السعودية لعام 2023 ارتفاعًا مضطردًا خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك حيث يرتفع الطلب إلى ذروته خلال تلك الفترة كل عام حيث يقبل المواطنون على شراء الأضاحي بشكل لافت للنظر كما يقبل الحجاج على شراء الأضحية ضمن مناسكهم في رحاب المسجد الحرام.

الهجين والمستورد

وقبل عدة أشهر كان هناك تراجع في أسعار الأغنام والماعز بشكل ملحوظ لدرجة أن بعض المربين اشتكوا من تراجع أسعار الأصناف المحلية بسبب هيمنة الأصناف المستوردة ونزولها إلى الأسواق بفترة لتلبية الطلب المتوقع على الأغنام والماعز في مثل هذا الموعد من العام، ثم بدأت الأسعار ترتفع بشكل تدريجي من تصاعد وتيرة الطلب المحلي.

أسعار الأضاحي في السعودية 2023

وبحسب متعاملين في الأسواق فقد ارتفعت أسعار الأضاحي خلال الأسبوع الأخير حيث تراوحت أسعار الأضاحي يوم الجمعة 27 ذو القعدة 1444 هـ، في أسواق المواشي، ما بين 1800 ريال إلى 2200 ريال، للأضاحي الطيبة من نوع نجدي ونعيمي، وبيعت بعض الأضاحي الصغيرة الحجم ما بين 1400 الى 1800 ريال، ومع ذلك لوحظ قلة عروض الأضاحي في السوق بشكل عام وهو ما تسبب في ارتفاع السعر.

ويفضل بعض أصحاب المواشي بيع الأضاحي في مزارعهم أو حظائرهم وأحيانًا يتم شراؤها من قبل بعض تجار الأغنام وبيعها في الأسواق، وفي العادة يكون سعر البيع خارج السوق مقاربًا تقريبًا للمعروض في الأسواق، عدا بعض الأنواع الطيبة من الأغنام حيث تصل ما بين 2400 إلى 3000 ريال.