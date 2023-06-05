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ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% بعد قرارات خفض الإنتاج الطوعي

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% بعد قرارات خفض الإنتاج الطوعي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، بعد قرار السعودية بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًّا، اعتبارًا من يوليو؛ لمواجهة الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار بنسبة 1.6%، لتصل إلى 77.36 دولار للبرميل، الاثنين، بعد أن لامس أعلى مستوى للجلسة عند 78.73 دولار.

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ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 72.85 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

مكاسب النفط

وواصل العقدان مكاسب تجاوزت 2%، بعدما أعلنت وزارة الطاقة السعودية تخفيض إنتاج السعودية إلى تسعة ملايين برميل يوميًّا في يوليو/ تموز، ويعد الخفض الأكبر من قبل المملكة العربية السعودية منذ سنوات.

ويأتي الخفض الطوعي على رأس اتفاق أوسع أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون أخرون من بينهم روسيا، للحد من الإمدادات حتى 2024 حيث تسعى مجموعة أوبك + لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.

اتفاق أوبك

قال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين: إن فرصة ارتفاع أسعار النفط زادت بشكل حاد بعد اتفاق أوبك + الجديد، بحسب “رويترز”.

وتضخ أوبك + نحو 40% من الخام العالمي وخفضت الإنتاج المستهدف بما يصل إلى 3.66 مليون برميل يوميًّا، بما يعادل 3.6% من الطلب العالمي.

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