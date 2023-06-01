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ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 73 دولارًا للبرميل

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 73 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الجلسة الماضية.

سعر خام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 60 سنتاً بما يعادل 0.83 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل .

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بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً أو 0.85 بالمئة إلى 68.67 دولار للبرميل، بحسب بيانات “رويترز”.

ويرجع السبب وراء ارتفاع أسعار النفط إلى وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وكانت بيانات حكومية صينية، قد أفادت، الأربعاء، أن نشاط المصانع انكمش في مايو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، في حين نما نشاط قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر.

 

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