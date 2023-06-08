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الخبراء يؤكدون ثبات أسعار الفائدة

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات قرارات الفيدرالي الأمريكي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات قرارات الفيدرالي الأمريكي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهدت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا كبيرًا متأثرة بقرار الخفض الطوعي الذي اتخذته السعودية الأحد الماضي، بالإضافة إلى توقعات الخبراء بثبات أسعار الفائدة الأمريكية في شهر يونيو الجاري.

ارتفاع أسعار النفط

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأنه ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تراجع المعروض الناجم عن قرارات السعودية بخفض الإنتاج، بالإضافة إلى توقعات بثبات أسعار الفائدة الأمريكية.

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وأعلنت السعودية، يوم الأحد الماضي، قرار التخفيض الطوعي من الخام النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو /تموز على رأس اتفاق أوسع للحد من الإمدادات حتى 2024 حيث تسعى أوبك لتعزيز الأسعار المتدنية للنفط.

ارتفاع خام برنت

وارتفع خام برنت 56 سنتًا بنسبة 0.7 % ليصل إلى 77.51 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتًا، ليصل إلى 73.23 دولارًا.

وقال تاماس فارجا من مؤسسة بي.في.إم للسمسرة النفطية: “مع انتهاء اجتماع أوبك بلس، يتحول التركيز الآن نحو الخطوة التالية التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل لتتحديد أسعار الفائدة”.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وأضاف الخبير النفطي أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن البنك المركزي سيتخطى رفع سعر الفائدة، مما قد يرفع أسعار النفط حتى قبل أن يبدأ انخفاض المعروض في استنزاف مخزونات النفط العالمية.

ويتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 13 و 14 يونيو. لكن عددًا قليلاً يتوقع زيادة أخرى بأسعار الفائدة هذا العام.

وأثار الارتفاع المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية القلق بشأن الطلب، بينما سجلت مخزونات الخام الأمريكية انخفاضًا طفيفًا قدره 451000 برميل.

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