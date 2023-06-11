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مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال أبريل الماضي

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال أبريل الماضي
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2 % لشهر أبريل لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

التعدين والمحاجر

وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أبريل 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 25.5 % مقارنة بشهر (أبريل2022م).

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مؤشرات اقتصادية

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر العديد من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يتم تنفيذه شهريًا، ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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