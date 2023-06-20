عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط ألف سكوتر لخدمة الحجاج للعام الثاني على التوالي وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير حائل ريال مدريد يؤجل التعاقد مع بديل بنزيما وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن نجل بايدن يقر بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح ناري إحباط تهريب 14000 قرص إمفيتامين بطائرة درون في تبوك جوندوجان يرفض الانضمام لـ الهلال والنصر ويحدد ناديه المقبل ارتفاع الليرة التركية لأعلى قيمة وسط ترقب لقرار هام رئاسة الهيئات تعتمد الوسائل الرقمية لخدمة الحجاج
شهدت الليرة التركية ارتفاعًا غير مسبوق منذ إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما تصدر سعر الليرة التركية محركات البحث في جوجل بـ السعودية، وذلك بعد ارتفاع قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.
أثارت إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تراجعًا لليرة بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنها تستقر اليوم حول مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد، أي أنها بالقرب من قيمتها العادلة ما بين 24-25 كما يتوقع المحللون.
وفي غضون ذلك، قال وداد إيشيق هان وزير العمل التركي، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارًا) شهريًا اعتبارًا من النصف الثاني من العام الجاري مشيرًا إلى زيادة نسبتها 34 بالمئة من المستوى المحدد في ديسمبر كانون الأول الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الذي أشار إلى أن تركيا لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفًا أن أنقرة ستتبع نهجًا تدريجيًا في ذلك الصدد.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سي إن إن ترك” أن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وأن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.
وفي الوقت نفسه، تترقب الليرة التركية قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي التركي يوم الخميس هذا الأسبوع، والذي سيشير إلى مدى تمسك الرئيس التركي بسياساته غير التقليدية والتي عصفت بالليرة، وتأتي أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأخرى كالتالي:
– الليرة التركية تساوي 0.042 دولار أمريكي.
– الليرة التركية تساوي 0.013 دينار كويتي.
– الليرة التركية تساوي 0.16 ريال سعودي.
– الليرة التركية تساوي 0.16 درهم إمارتي.
– الليرة التركية تساوي 1.31 جنيه مصري.
– الليرة التركية تساوي 0.039 يورو.
وتراجع سعر الليرة التركية منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية التركية، ولكنها استقرت اليوم الثلاثاء عند مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد.