ارتفاع الليرة التركية لأعلى قيمة وسط ترقب لقرار هام

شهدت الليرة التركية ارتفاعًا غير مسبوق منذ إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما تصدر سعر الليرة التركية محركات البحث في جوجل بـ السعودية، وذلك بعد ارتفاع قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

قيمة الليرة التركية

أثارت إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تراجعًا لليرة بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنها تستقر اليوم حول مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد، أي أنها بالقرب من قيمتها العادلة ما بين 24-25 كما يتوقع المحللون.

وفي غضون ذلك، قال وداد إيشيق هان وزير العمل التركي، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارًا) شهريًا اعتبارًا من النصف الثاني من العام الجاري مشيرًا إلى زيادة نسبتها 34 بالمئة من المستوى المحدد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

تهديدات بانخفاض الليرة التركية

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الذي أشار إلى أن تركيا لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفًا أن أنقرة ستتبع نهجًا تدريجيًا في ذلك الصدد.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سي إن إن ترك” أن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وأن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.

قرار هام بخصوص الليرة

وفي الوقت نفسه، تترقب الليرة التركية قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي التركي يوم الخميس هذا الأسبوع، والذي سيشير إلى مدى تمسك الرئيس التركي بسياساته غير التقليدية والتي عصفت بالليرة، وتأتي أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأخرى كالتالي:

سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم

– الليرة التركية تساوي 0.042 دولار أمريكي.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي اليوم

– الليرة التركية تساوي 0.013 دينار كويتي.

سعر الليرة التركية مقابل الريال السعودي اليوم

– الليرة التركية تساوي 0.16 ريال سعودي.

سعر الليرة التركية مقابل الدرهم الإمارتي اليوم

– الليرة التركية تساوي 0.16 درهم إمارتي.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم

– الليرة التركية تساوي 1.31 جنيه مصري.

سعر الليرة التركية مقابل اليورو اليوم

– الليرة التركية تساوي 0.039 يورو.

سعر الليرة التركية خلال الفترة الماضية

وتراجع سعر الليرة التركية منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية التركية، ولكنها استقرت اليوم الثلاثاء عند مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد.