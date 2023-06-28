إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف ارتفاع حالات الإجهاد الحراري للحجاج إلى 2000 حالة القبض على مواطن بحوزته 67,150 قرصًا من الإمفيتامين وأسلحة بالرياض منشأة الجمرات تسجل اليوم 43 درجة مئوية شركة الكهرباء: الذكاء الاصطناعي في المشاعر لتحسين الخدمات للحجاج وفرة تموينية وأكثر من 72 مليون سلعة غذائية بمشعر منى ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
أعلن وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار، ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس للحجاج إلى 2000 حالة.
ودعا جوخدار في لقاء له مع قناة الإخبارية الحجاج إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وذلك من خلال حمل المظلة الشمسية وشرب الماء، وعدم الافتراش وعدم الجلوس تحت أشعة الشمس المباشرة، وتحاشي الانتظار تحت الشمس مباشرة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الجهود المقدمة للحجاج، فضلا عن انسيابية حركة السير، دون وجود أي عوائق أو تحديات.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بعد أن نبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.
وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.
فيديو | وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار لـ #الإخبارية: ارتفاع حالات الإجهاد الحراري للحجاج إلى 2000 حالة#بسلام_آمنين pic.twitter.com/4JNH8ufGtq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023