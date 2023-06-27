أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة وفق آخر التحديثات الصادرة عن الوزارة.

تجنب أشعة الشمس

وجددت وزارة الصحة التأكيد على حجاج بيت الله الحرام تجنب إرهاق أنفسهم خلال انتقالهم من عرفات إلى مزدلفة حتى لا يتعرضوا للإصابة بالإجهاد الحراري.

أعراض الإجهاد الحراري

وأوضحت أن الإجهاد الحراري، هو ردة فعل الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط عند البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن الحارة.

وبينت “الصحة” أن من أعراض الإجهاد الحراري الصداع، الغثيان، الدوخة، الضعف، التهيج، العطش، التعرق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقلة إنتاج البول.

الإسعافات الأولية

واستعرضت الإسعافات الأولية عند إصابة شخص بالإجهاد الحراري، وتتمثل في الاتصال بالصحة على مركز ٩٣٧، القيام بإزالة الملابس غير الضرورية، بما في ذلك الأحذية والجوارب، تبريد المصاب بالكمادات الباردة أو جعله يغسل رأسه ووجهه ورقبته بالماء البارد، وتشجيعه على شرب رشفات متكررة من الماء البارد.