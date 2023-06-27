Icon

إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان Icon 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة Icon نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية Icon دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة Icon مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع Icon تهيئة المسجد النبوي لأداء صلاة عيد الأضحى Icon استخدام السكوتر الكهربائي مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية والحجاج Icon نسك الحاج في مشعر مزدلفة Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف Icon تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة وفق آخر التحديثات الصادرة عن الوزارة.

تجنب أشعة الشمس

قد يهمّك أيضاً
توقعات طقس مكة والمدينة اليوم

توقعات طقس مكة والمدينة اليوم

السعودية تدين وتستنكر التصعيد الإسرائيلي في فلسطين والعدوان على جنين

السعودية تدين وتستنكر التصعيد الإسرائيلي في فلسطين والعدوان على جنين

وجددت وزارة الصحة التأكيد على حجاج بيت الله الحرام تجنب إرهاق أنفسهم خلال انتقالهم من عرفات إلى مزدلفة حتى لا يتعرضوا للإصابة بالإجهاد الحراري.

أعراض الإجهاد الحراري

وأوضحت أن الإجهاد الحراري، هو ردة فعل الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط عند البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن الحارة.
وبينت “الصحة” أن من أعراض الإجهاد الحراري الصداع، الغثيان، الدوخة، الضعف، التهيج، العطش، التعرق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقلة إنتاج البول.

الإسعافات الأولية

واستعرضت الإسعافات الأولية عند إصابة شخص بالإجهاد الحراري، وتتمثل في الاتصال بالصحة على مركز ٩٣٧، القيام بإزالة الملابس غير الضرورية، بما في ذلك الأحذية والجوارب، تبريد المصاب بالكمادات الباردة أو جعله يغسل رأسه ووجهه ورقبته بالماء البارد، وتشجيعه على شرب رشفات متكررة من الماء البارد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج
السعودية اليوم

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين...

السعودية اليوم
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما
آخر الاخبار

الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما

آخر الاخبار
أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان
المجتمع

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان

المجتمع
الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية
آخر الاخبار

الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير...

آخر الاخبار
استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ...

السعودية اليوم
لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج
السعودية اليوم

لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج

السعودية اليوم
السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة 45 مليون دولار
السعودية اليوم

السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة...

السعودية اليوم