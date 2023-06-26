ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل وظائف شاغرة في مصرف الراجحي وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes لأول مرة.. تقديم السقيا البارد عبر برادات رقمية للحجاج بالمشاعر المقدسة وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.33 ريال، 61.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.97 ريال، 56.59 دولار.
ووصلت أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 سعر 203.29 ريال، 54.01 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.61 ريال، 46.30 دولار.
عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأميركي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1926.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1936.10 دولار للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.