ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.33 ريال، 61.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.97 ريال، 56.59 دولار.

أسعار الذهب 21

ووصلت أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 سعر 203.29 ريال، 54.01 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.61 ريال، 46.30 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأميركي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1926.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1936.10 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.