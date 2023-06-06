ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.55 ريال أي ما يعادل نحو 63.08 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.84 ريال، أي ما يعادل 57.82 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.98 ريال، أي ما يعادل نحو 55.19 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.41 ريال، أي ما يعادل نحو 47.31 دولار.