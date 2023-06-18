ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محلياً واستقراره عالمياً

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.07 ريال، أي ما يعادل نحو 62.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.40 ريال، أي ما يعادل نحو 57.71 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.56 ريال، أي ما يعادل نحو 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.05 ريال، 47.21 دولار.
وعلى المستوى العالمي، استقر سعر أوقية الذهب في بورصة الذهب للتعاملات الفورية، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية للذهب، حيث سجل سعر أوقية الذهب الآن ليسجل نحو 1.958.28 دولار للأوقية وفقا لآخر سعر في إغلاق التعاملات.