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الذهب عيار 24 بـ 236.07 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محلياً واستقراره عالمياً

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محلياً واستقراره عالمياً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ارتفاع أسعار الذهب

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.07 ريال، أي ما يعادل نحو 62.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.40 ريال، أي ما يعادل نحو 57.71 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.56 ريال، أي ما يعادل نحو 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.05 ريال، 47.21 دولار.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، استقر سعر أوقية الذهب في بورصة الذهب للتعاملات الفورية، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية للذهب، حيث سجل سعر أوقية الذهب الآن ليسجل نحو 1.958.28 دولار للأوقية وفقا لآخر سعر في إغلاق التعاملات.

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