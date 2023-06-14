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مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار

ارتفاع معدل درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال الحج

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
ارتفاع معدل درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال الحج
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عن الحالة المناخية السائدة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوقعات شهر ذي الحجة لهذا العام، حيث يشير إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية درجة واحدة خلال النصف الأول من الشهر ودرجة ونصف فيما تبقى من أيام الشهر، وارتفاع هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي خلال النصف الأول من الشهر واستمرارها حول المعدل في الفترة المتبقية.

درجات الحرارة

وأوضح المركز، أن مناخ مكة المكرمة خلال شهر ذي الحجة جاف نسبيًّا خلال النهار ومائل للاعتدال ليلًا، حيث سجلت البيانات المناخية معدل درجة حرارة العظمى (43.6 ْم) والصغرى (29.6 ْم)، ومعدل هطول الأمطار (0.1 ملم) ومعدل الرطوبة النسبية (32%) ومعدل سرعة الرياح بين (4ـــ10كم/ساعة) باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار أحيانًا مع انخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

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مناخ المدينة

أما مناخ المدينة المنورة فحار وجاف خلال النهار ومائلًا للاعتدال ليلًا، حيث سجلت البيانات المناخية معدل درجات الحرارة العظمى (43 ْم)، ومعدل الصغرى (29.3 ْم)، ومعدل هطول الأمطار (0.7ملم) ومعدل الرطوبة النسبية (12%) وسرعة الرياح 12كلم/ساعة باتجاه غربي إلى شمالي غربي مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية.
وأشار المركز في تقريره إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذه الفترة في مكة المكرمة كانت 51 ْم في 30 يونيو 2014م وأقل درجة حرارة 21.5 ْم في 27 يونيو 2014م وأعلى كمية أمطار يومية 1.6ملم في 17يوليو2010م وأعلى سرعة رياح 48كم/س بالاتجاه الشرقي في 21 يونيو 2019م

كمية الأمطار

أما في المدينة المنورة فكانت أعلى درجة حرارة مسجلة خلال هذه الفترة 48.4 ْم في 13 يوليو 2010م، وأقل درجة حرارة 22.5 ْم في 15 يوليو 2010م وأعلى كمية أمطار يومية 19.7ملم في 15 يوليو 2010م وأعلى سرعة رياح 83 كم/ساعة بالاتجاه الغربي.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل التقرير الدخول على الرابط

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