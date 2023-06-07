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فسح 700 ألف رأس منذ بداية الشهر الجاري

ارتفاع واردات السعودية من المواشي الحية 40%

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
ارتفاع واردات السعودية من المواشي الحية 40%
المواطن - واس

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ارتفاع واردات المملكة من المواشي الحية خلال العام الهجري الحالي (40%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة جاهزية المحاجر لاستقبال الارساليات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ البرية والبحرية، مؤكدًة فسح حوالي (700) ألف رأسٍ من الماشية منذ بداية الشهر الجاري، عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي.

سلامة المواشي

وأكدت الوزارة، أن الفرق البيطرية التابعة للوزارة تضع سلامة المواشي ضمن أولوياتها، حيث تحرص على خلوها من الأمراض، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات المحجرية الدقيقة والكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات.

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وأوضحت الوزارة، أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ عدة إجراءات من شأنها أن تسهم في وفرة المواشي الحية، وتذليل الصعوبات ودراسة الوضع الوبائي في دول المصدر، حيث تم خلال الفترة السابقة فتح أسواق جديدة للاستيراد من عدة دول خلال موسم الحج، ومن المتوقع وصول أكثر من 1.5 مليون رأس من المواشي خلال الموسم الحالي، منها ما يقارب مليون رأس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

إجراءات بيطرية

يذكر أن الوزارة تقوم بسلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية او الحيوانية، حيث يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيّا وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بوساطة الأطباء البيطريين؛ لفحصها بالمختبرات المختصة؛ للتأكد من سلامتها مخبريًّا، ثم فسحها جمركيًّا في حالة سلامتها من الأوبئة، ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مُشغل محطة المواشي.

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