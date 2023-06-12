استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

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استبدلت إدارة شؤون المصاحف برئاسة شؤون الحرمين أكثر من (35) ألف نسخة من المصحف الشريف؛ وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ.
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي، أنه وتزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من الحجاج، تم تنفيذ عملية استبدال المصاحف من جميع المصليات داخل المسجد الحرام ومصليات الرواق السعودي، بمصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.