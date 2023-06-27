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لرفع مستوى السلامة في المشاعر المقدسة

استخدام السكوتر الكهربائي مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية والحجاج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
استخدام السكوتر الكهربائي مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية والحجاج
المواطن - واس

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أكدت الهيئة العامة للنقل أن استخدام السكوترات الكهربائية مقتصر على فئتين محددتين خلال موسم حج هذا العام؛ وذلك لرفع مستوى السلامة والحماية الوقائية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن استخدام السكوترات الكهربائية مقتصر على تنقلات منسوبي الجهات الحكومية والحجاج المصرح لهم من قبل الهيئة العامة للنقل والأمن العام، منوهة على الالتزام بالتعليمات من قبل الجهات المختصة.

فئات مختلفة للإسكوتر

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفير أكثر من 1000 سكوتر بفئات مختلفة ومنها الفئة رباعية العجلات، وثلاثية العجلات، وثنائية العجلات، لخدمة كبار السن من الحجاج وذوي الإعاقة، في مسار الخدمة المخصص من منشأة الجمرات باتجاه الحرم، ذهاباً وإياباً.

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ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية المستخدمين بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، داعية جميع مستخدمي السكوتر للالتزام بالتعليمات والرخص الصادرة من الجهات المختصة.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبنّي التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة وضمان تنقلهم آمن للجميع.

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