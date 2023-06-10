استشاري يحذر من عادة خاطئة بعد تناول وجبة العشاء

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. خالد النمر ، من عادة خاطئة يتبعها البعض بعد تناول الأكل الدسم في وجبة العشاء.

خطورة الطعام الدسم

وقال في تغريدة على “تويتر”، إن النوم بعد الأكل الدّسِم مباشرةً يزيد من ارتجاع المريء وألم الصدر والخفقان وضيق التنفس.

ونصح د. خالد النمر، بأن يكون العشاء الدسم (إن كنتَ لابدَّ فاعلاً) قبل النوم بـ٣-٤ ساعات.

نسب الدهون الثلاثية

كذلك حذر النمر من إهمال ارتفاع نسب الدهون الثلاثية، حيث قد تؤدي إلى تضييق شرايين القلب.

وقال النمر، إنه حال زيادتها عن 800 ملغ/ دسل، فَمِنَ الممكن أن تسبب التهاب حاد في البنكرياس أو انسداد أحد شرايين شبكية العين.

وأوضح النمر أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية أقل من 150 ملغ/دسل.