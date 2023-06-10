استشاري يحذر من عادة خاطئة بعد تناول وجبة العشاء

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين حجاج ماليزيون يغادرون إلى الأراضي المقدسة ضمن مبادرة طريق مكة قيادتنا أخذت بلادنا إلى مواقع متقدمة تستحقها وهي أهلٌ لها رد راموس على مشجع طالبه بالانتقال للأهلي أليغري يحسم موقفه من عرض الهلال القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين المخدر بحائل جمهور الهلال يرفض التعاقد مع أليغري إدارة الأهلي على الطريق الصحيح السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية حول تنظيم الانتخابات
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. خالد النمر ، من عادة خاطئة يتبعها البعض بعد تناول الأكل الدسم في وجبة العشاء.
وقال في تغريدة على “تويتر”، إن النوم بعد الأكل الدّسِم مباشرةً يزيد من ارتجاع المريء وألم الصدر والخفقان وضيق التنفس.
ونصح د. خالد النمر، بأن يكون العشاء الدسم (إن كنتَ لابدَّ فاعلاً) قبل النوم بـ٣-٤ ساعات.
كذلك حذر النمر من إهمال ارتفاع نسب الدهون الثلاثية، حيث قد تؤدي إلى تضييق شرايين القلب.
وقال النمر، إنه حال زيادتها عن 800 ملغ/ دسل، فَمِنَ الممكن أن تسبب التهاب حاد في البنكرياس أو انسداد أحد شرايين شبكية العين.
وأوضح النمر أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية أقل من 150 ملغ/دسل.