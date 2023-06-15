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حصل على تصنيف أفضل مرشح للانتخابات الرئاسية

استطلاع رأي: روبرت كينيدي يتفوق على بايدن وترامب

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
استطلاع رأي: روبرت كينيدي يتفوق على بايدن وترامب
المواطن - فريق التحرير

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حصل روبرت كينيدي جونيور، الذي قدم ترشحه للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، على تصنيف أفضل من العديد من المرشحين الآخرين للرئاسة، وفقًا لاستطلاع جديد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته The Economist وYouGov، أن 49% من المستجيبين ينظرون إلى كينيدي (ابن شقيق جون فيتزجيرالد كينيدي الرئيس الـ 35 للولايات المتحدة) بشكل إيجابي، مما يمنحه أعلى تصنيف وتفضيل صافٍ قدره 19 نقطة، بينما ينظر إليه بشكل سلبي بنسبة 30%.

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بايدن وترامب

وبحسب الاستطلاع، حصل كل من الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على ثاني أعلى نسبة من المستطلعين ينظرون إليهما بإيجابية، بنسبة 44%، لكن بايدن كان لديه تقييم تفضيلي صاف يبلغ -9، وترامب -10.

وتأتي النتائج في الوقت الذي يثير فيه كينيدي، بعض المخاوف بين الديمقراطيين الذين يغذون فكرة أنهم قلقون بشأن المنافس الأساسي لبايدن.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن كينيدي حصل على دعم من حوالي خمس الناخبين الديمقراطيين مؤخرًا، مما جعله يكتسب المزيد من الاهتمام والتغطية الإعلامية.

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