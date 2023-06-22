بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة استعدادات لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام المقبل أبرز أرقام بيدرو ريبوشو قبل الانتقال للخليج وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول إحباط تهريب 200 كجم قات في جازان الأحوال المدنية مستمرة بخدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان اعتماد حركة النقل الداخلي لـ 926 معلمًا ومعلمة بالشمالية النصر متمسك بحسم صفقة بروزوفيتش تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا
يستعد مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام القادم، حيث تم إنتاج كسوة الكعبة المشرفة، وفق الخطط التشغيلية الموضوعة، وذلك لضمان إنتاجها في الوقت المحدد لتركيبها على الكعبة المشرفة في غرة محرم من العام القادم 1445 ه -بإذن الله تعالى-.
وأكد مساعد الرئيس العام لشئون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشئون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان القرشي، حرص ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما يخص الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.
من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام لشئون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن كسوة الكعبة قد حِيكت في المجمع وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريماً، مبيناً أنها نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل .