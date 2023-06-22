استعدادات لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام المقبل

يستعد مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام القادم، حيث تم إنتاج كسوة الكعبة المشرفة، وفق الخطط التشغيلية الموضوعة، وذلك لضمان إنتاجها في الوقت المحدد لتركيبها على الكعبة المشرفة في غرة محرم من العام القادم 1445 ه -بإذن الله تعالى-.

حرص القيادة

وأكد مساعد الرئيس العام لشئون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشئون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان القرشي، حرص ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما يخص الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.

من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام لشئون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن كسوة الكعبة قد حِيكت في المجمع وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريماً، مبيناً أنها نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل .