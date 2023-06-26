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خلال جولة ميدانية لوزير الصحة على مستشفيات منى

استعداد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
استعداد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج
المواطن - واس

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وقف معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ميدانياً اليوم، على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444.

مستشفيات مشعر منى

وشملت جولة معاليه مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد ، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ، كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية – اليوم الاثنين -، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات للوقوف بها، فيما تقدّم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.

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مؤشرات الحالة الصحية

كما اطلع الوزير الجلاجل على غرفة القيادة والتحكم في مستشفى منى الطوارئ، الذي يُعد مركزاً لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الإستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، واطلع كذلك على المركز الإعلامي المعني بالتوعية الصحية لضيوف الرحمن

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