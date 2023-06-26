رئيس أرامكو يدعو لمزيد من التأثير الآسيوي في المناقشات العالمية لتحوّلات الطاقة الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى استعداد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج مشاهد جوية لـ قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج لمخيماتهم في مشعر منى توزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير بالمسجد الحرام “سَنّ السكاكين” مهنة قديمة تزدهر بأسواق جازان الشعبية
وقف معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ميدانياً اليوم، على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444.
وشملت جولة معاليه مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد ، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ، كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية – اليوم الاثنين -، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات للوقوف بها، فيما تقدّم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.
كما اطلع الوزير الجلاجل على غرفة القيادة والتحكم في مستشفى منى الطوارئ، الذي يُعد مركزاً لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الإستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، واطلع كذلك على المركز الإعلامي المعني بالتوعية الصحية لضيوف الرحمن