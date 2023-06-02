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استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة
المواطن - فريق التحرير

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يرصد في سماء السعودية والعالم العربي بعد حوالي ساعة من غروب الشمس اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 المريخ أمام عنقود نجوم النثرة وكأنه في داخلها في ظاهرة مشاهدة من خلال أجهزة الرصد.
وبحسب ماجد أبوزاهرة مدير فكلية جدة فإنه عند توجيه منظار أو تلسكوب صغير ذي مجال رؤية واسع نحو الكوكب الأحمر سيظهر وهو محاط بالعديد من النجوم وهي فرصة كذلك لتوضيح حركة المريخ عبر السماء بمراقبة موقعة بالنسبة لهذا العنقود في الليالي التالية.

عنقود النثرة

وأضاف أن عنقود النثرة أو خلية النحل أحد من أقرب العناقيد النجمية المفتوحة إلى الشمس على الرغم من عدم رؤيتها كلها باستخدام التلسكوبات الصغيرة إلا أن هذا العنقود يعج بحوالي 1000 نجم منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

وتابع: نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة حيث يبدو على شكل رقعة ضبابية، فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها “خلية النحل” لأنها تشبه سرب من النحل.

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كوكب المريخ

وأضاف أن كوكب المريخ بعيد عن الأرض حاليًا، مما يعني أنه حتى التلسكوبات لن تقدم الكثير من التفاصيل السطحية، لكنه يتوهج بدرجات اللون البرتقالي والأحمر، وهي واحدة من أفضل الأجزاء المتعلقة بالمريخ. ومع ذلك فإن هذا الحدث لا يتعلق بالأشياء الفردية بقدر ما يتعلق بتفاعلها.

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