استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة

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وأضاف أن عنقود النثرة أو خلية النحل أحد من أقرب العناقيد النجمية المفتوحة إلى الشمس على الرغم من عدم رؤيتها كلها باستخدام التلسكوبات الصغيرة إلا أن هذا العنقود يعج بحوالي 1000 نجم منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.
وتابع: نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة حيث يبدو على شكل رقعة ضبابية، فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها “خلية النحل” لأنها تشبه سرب من النحل.