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استعراض جوي لطيران الرياض في سماء السعودية الاثنين المقبل

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
استعراض جوي لطيران الرياض في سماء السعودية الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

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يحلق طيران الرياض لأول مرة في أفق العاصمة السعودية، في لحظة تاريخية يوم 12 يونيو الجاري، حسبما أعلن طيران الرياض عبر موقع تويتر.

استعراض جوي

ودعت الشركة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية، المواطنين إلى مشاركتهم تلك اللحظة التاريخية في المملكة.

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وتابع: ترقبوا استعراضًا جويًّا في سماء الرياض بعد 5 أيام.

طيران الرياض

شركة طيران الرياض هي ناقل جوي وطني سعودي، تأسست بتاريخ 12 مارس 2023، وتتخذ من العاصمة الرياض مركزًا رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًّا المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

100 وجهة

وتهدف شركة طيران الرياض لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

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