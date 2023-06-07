استعراض جوي لطيران الرياض في سماء السعودية الاثنين المقبل

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان
يحلق طيران الرياض لأول مرة في أفق العاصمة السعودية، في لحظة تاريخية يوم 12 يونيو الجاري، حسبما أعلن طيران الرياض عبر موقع تويتر.
ودعت الشركة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية، المواطنين إلى مشاركتهم تلك اللحظة التاريخية في المملكة.
وتابع: ترقبوا استعراضًا جويًّا في سماء الرياض بعد 5 أيام.
شركة طيران الرياض هي ناقل جوي وطني سعودي، تأسست بتاريخ 12 مارس 2023، وتتخذ من العاصمة الرياض مركزًا رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًّا المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وتهدف شركة طيران الرياض لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.