استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 ولي العهد يشارك غدًا بباريس في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 تشكيل مباراة كرواتيا وإسبانيا المتوقع ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين بالجوف جوندوجان حائر بين مانشستر سيتي والهلال خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل كلية الحرم المكي تعلن موعد اختبارات القبول 3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد إحباط عمليتين لترويج الحشيش بمكة المكرمة والحدود الشمالية مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك
أصبح بمقدور كافة المسجلين المقبولين في البرنامج استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 استحقاق يوليو المقبل بعدما أعلن البرنامج في وقت سابق اليوم عن صدور نتائج الأهلية التي تعتبر الخطوة الأخيرة التي تسبق إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد.
وسيكون ملايين المستفيدين على موعد مع إيداع حساب المواطن في دورة الدفع الـ68 استحقاق شهر يوليو في يوم العاشر من الشهر المقبل وفقًا للجدولة الزمنية التي تنص على أن يتم الإيداع في كل يوم 10 من الشهر الميلادي مع إمكانية تقديم الموعد ليوم واحد أو تأخيره ليوم واحد في حال تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 68 من حساب المواطن وفقًا لما يلي: