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استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68
المواطن - سعد البحيري

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أصبح بمقدور كافة المسجلين المقبولين في البرنامج استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 استحقاق يوليو المقبل بعدما أعلن البرنامج في وقت سابق اليوم عن صدور نتائج الأهلية التي تعتبر الخطوة الأخيرة التي تسبق إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد.

موعد حساب المواطن

وسيكون ملايين المستفيدين على موعد مع إيداع حساب المواطن في دورة الدفع الـ68 استحقاق شهر يوليو في يوم العاشر من الشهر المقبل وفقًا للجدولة الزمنية التي تنص على أن يتم الإيداع في كل يوم 10 من الشهر الميلادي مع إمكانية تقديم الموعد ليوم واحد أو تأخيره ليوم واحد في حال تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

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استعلام نتائج الأهلية للدورة 68

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 68 من حساب المواطن وفقًا لما يلي:

  1. الدخول على موقع حساب المواطن أونلاين.
  2. الانتقال إلى تسجيل الدخول ومن ثم إضافة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
  3. إدخال رمز التحقق.
  4. يمكن أيضًا تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني في منصة أبشر.
  5. بعد الولوج انتقل إلى الدفعات ثم اختر الدفعة الحالية.
  6. في حال صدرت نتائج الأهلية ستكون النتيجة (مؤهل).
  7. أما في حال لم تصدر الأهلية لك أو لأحد التابعين سيتم ذكر سبب عدم الأهلية.
  8. ويتم تقديم اعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن خلال الفترة الزمنية المحددة مع التأكيد على إزالة سبب عدم الأهلية أولًا قبل تقديم الاعتراض.

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