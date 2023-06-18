أصبح بمقدور كافة المسجلين المقبولين في البرنامج استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 استحقاق يوليو المقبل بعدما أعلن البرنامج في وقت سابق اليوم عن صدور نتائج الأهلية التي تعتبر الخطوة الأخيرة التي تسبق إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد.

موعد حساب المواطن

وسيكون ملايين المستفيدين على موعد مع إيداع حساب المواطن في دورة الدفع الـ68 استحقاق شهر يوليو في يوم العاشر من الشهر المقبل وفقًا للجدولة الزمنية التي تنص على أن يتم الإيداع في كل يوم 10 من الشهر الميلادي مع إمكانية تقديم الموعد ليوم واحد أو تأخيره ليوم واحد في حال تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

استعلام نتائج الأهلية للدورة 68

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 68 من حساب المواطن وفقًا لما يلي: