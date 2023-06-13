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وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
المواطن - واس

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تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابعة لمنطقة تبوك، استقبال أفواج الحجاج القادمين من عدة دول ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية ، بتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة ، لخدمة ضيوف الرحمن ، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لهم من لحظة وصولهم للمملكة وإلى المشاعر المقدسة ، وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين .

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متابعة مستمرة

وتعمل لجنة أعمال الحج بمنطقة تبوك وبإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار على تقديم خدمات إنهاء إجراءات جوازات الحجاج وتقديم الرعاية الطبية والوقائية والتوعية الدينية لهم ، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها كافة الجهات كوادرها البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن .

خدمات تكاملية

وأشاد عدد من الحجاج القادمين لأداء النسك هذا العام في تصريحات لهم، بالخدمات التكاملية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار والتسهيلات الميسرة التي وجدوها فور وصولهم إلى ” المدينة ” منوهين بحفاوة الاستقبال وحسن التعامل والعمل الذي لاقوه من الجميع وأنساهم على حد وصفهم عناء السفر.

وقالوا : إن ما وجدناه من حسن استقبال ومعاملة طيبة من القائمين على هذه الأجهزة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج، يفوق الوصف ويدل دلالة قاطعة على أن مايتوافر في الحرمين الشريفين من خدمات ورعاية أكبر، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في توفير الإمكانات والخدمات لخدمة الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ليؤدوا نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.

وأعرب الحاجان محمد زين ومصطفى كمال من جمهورية مصر الشقيقة عن سعادتهم قائلين:” هذه المرة الأولى لنا لتأدية الحج ونسأل الله أن يتم علينا الحج، وماوجدناه هنا ماهو إلا تجسيد لطبيعة أبناء المملكة الذين يحرصون في كل وقت على تقديم العون والرعاية لكل زائر أو حاج أو معتمر، معربين عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما وفرته من خدمات وتسهيلات ساعدتهم على سرعة إنهاء إجراءات دخولهم إلى مدينة الحجاج ومنها – بمشيئة الله – إلى المشاعر المقدسة.

ونوهت الحاجتان سامية كامل ومنى مصطفى من الإسكندرية بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، معربتان عن بالغ شكرهن وتقديرهن على ما وجده الجميع في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من حسن ضيافة واستقبال، تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.

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