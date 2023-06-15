استقبال أولى طلائع الحجاج بمنفذ الحديثة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، استقبال أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الحديثة، حيث كان في استقبالهم مدير الفرع محمد الدخيل، وعدد من المسؤولين، ترحيباً بقدومهم للمملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

هدايا إرشادية

وكلف عدد من الدعاة للإجابة عن استفسارات الحجاج عن المناسك، وتقديم مجموعة من الكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة.

جهود عظيمة

من جانب آخر، أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام الواصلين للمنفذ بالجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير لهم.