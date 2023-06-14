Icon

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 % Icon السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها من أوغندا Icon تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا Icon ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي Icon اللواء المربع يقف على إنهاء إجراءات الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي Icon جماهير الهلال تطلب ترشح فهد بن نافل Icon وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية Icon لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا Icon إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم Icon تغريم شركة المطاحن الأولى 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وصلوا بحرًا إلى ميناء جدة

استقبال أول فوج لحجاج السودان بالورود والتمر وماء زمزم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
استقبال أول فوج لحجاج السودان بالورود والتمر وماء زمزم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل إلى ميناء جدة الإسلامي، اليوم، أول فوج لرحلات الحجاج القادمين بحرًا من جمهورية السودان على متن باخرة تحمل على متنها 245 حاجًا.

وكان في استقبال الحجاج السودانيين، وزارة الحج والعمرة، ممثلة في مدير عام فرع الوزارة بجدة، عبد الرحمن الغنام، ومدير إدارة الحج والعمرة بميناء جدة الإسلامي مازن بن سعيد الغامدي، ونائب رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعود العنيني، ونائب مدير عام الجوازات في السعودية، اللواء الدكتور صالح المردع، والمدير العام التنفيذي لميناء جدة الإسلامي الكابتن علي بن سالم المحوري، بالإضافة إلى القنصل السوداني العام في جدة، محمد حسن علي.

قد يهمّك أيضاً
عرض سعودي جديد أمام لوكا مودريتش

عرض سعودي جديد أمام لوكا مودريتش

جهود أمنية على مدار الساعة لتحقيق أمن وراحة زوّار المسجد النبوي

جهود أمنية على مدار الساعة لتحقيق أمن وراحة زوّار المسجد النبوي

وأعرب المسؤولون عن ترحيبهم باستقبال الفوج الأول، وتهنئتهم بالوصول إلى السعودية، في حين وزعت على الحجاج باقات الورد، وعبوات من تمر العجوة، وماء زمزم.

ظروف استثنائية

ويأتي وصول الحجاج السودانيين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم هذا العام، في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تمكين الأشقاء في جمهورية السودان من أداء فريضة الحج بأيسر السبل، في حين عملت وزارة الحج والعمرة بالتكامل مع الجهات المعنية على تسهيل وتذليل الصعاب، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لهم.

ويتمثل دور وزارة الحج و العمرة في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تسهيل إجراءات وصول ومغادرة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى الإشراف على شركات تقديم الخدمات لهم.

مبادرات نوعية

وكانت وزارة الحج والعمرة قد عملت على تنفيذ حزمة مبادرات نوعية ساهمت في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لتأدية مناسك الحج وفق الطاقة الاستيعابية المكانية والإطار الزمني، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وكذلك تخفيض التكلفة النهائية على الحاج ، ومنها: فتح المنافسة بين شركات مقدمي خدمات الحج، وتخفيض مبلغ التأمين للحجاج بنسبة 73% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، بالإضافة إلى رفع القيود على العمر، وعدم وضع اشتراطات على المرأة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية