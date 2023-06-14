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استقبال حجاج بيت الله الحرام بالهدايا ضمن مبادرة حفاوة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
استقبال حجاج بيت الله الحرام بالهدايا ضمن مبادرة حفاوة
المواطن - فريق التحرير

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قامت وكالتا شؤون المسجد الحرام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، بالتزامن مع دخول موسم حج 1444هـ باستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم الضيافة والاحتفاء ضمن مبادرة حفاوة التي تندرج ضمن حملة الرئاسة- خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا- في عامها الحادي عشر، تحت شعار الوصول إلى الحصول لتقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام، تزامنًا مع دخول موسم الحج وتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات اللازمة للحجاج وفق منظومة متكاملة من الخدمات.

أوضح ذلك وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي، وبمشاركة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد مصلح الجابري، ونائب مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، ووكيل الرئيس العام للشؤون المالية والتنموية والخدمات المساندة الدكتور طلال بن صالح الثقفي، والوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية إبراهيم بن حمود النجيدي، الوكيل المساعد لشؤون المالية والتنموية فهد الشيخ، ورئيس لجنة فحص العروض خالد بن عبدالرحمن القرعاوي، ووكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات عبدالله بن حسن الشهري، مدير ادارة خدمات المستفيدين الأستاذ محمد منصور السواط.

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تقديم الضيافة

وذكر وكيل الرئيس العام المساعد بالمسجد الحرام رئيس الحملة جنادي بن علي مدخلي بأن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام تزامنًا مع دخول موسم الحج 1444هـ، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، وتوفير أفضل الخدمات التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة، وذلك في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن.

مبادرة حفاوة

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتفعيل مبادرة حفاوة تزامنًا مع بداية موسم الحج 1444هـ.

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