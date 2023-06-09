استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر

احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد بنزيما قائد الاتحاد بديلًا لـ أحمد حجازي سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني
استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي حتى اليوم، أكثر من 11 ألف حاج من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من العراق، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.
كانت جوازات المنطقة الشمالية قد أنهت إجراءات دخول الحجاج بيسر وسهولة، عبر إستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة؛ لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات من لحظة وصولهم وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.
وتعمل لجنة الحج بمنطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء إجراءات الحجاج وتقديم جميع الخدمات، ومنها الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات.