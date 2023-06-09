استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر

استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي حتى اليوم، أكثر من 11 ألف حاج من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من العراق، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

كانت جوازات المنطقة الشمالية قد أنهت إجراءات دخول الحجاج بيسر وسهولة، عبر إستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة؛ لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات من لحظة وصولهم وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.

وتعمل لجنة الحج بمنطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء إجراءات الحجاج وتقديم جميع الخدمات، ومنها الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات.