استقرار أسعار النفط وخام برنت بـ 76 دولاراً للبرميل

جانب من آخر استعدادات ملعب الجوهرة لحفل بنزيما شلالات هيف الشرشار بالباحة تجذب الأهالي بمنظرها البديع عبد العزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين الخليج والعراق كان حلمًا وأصبح واقعًا تشافي يصدم نيمار ضبط 1559 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة محمد صلاح بديل صفقة ميسي في الهلال ضبط مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة بالرياض هدية لـ وست هام بعد تتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي وظائف شاغرة بفروع شركة Ericsson فاطمة الميلاد أصغر نحالة بالقطيف تنتج 800 كجم سنويًا
شهدت أسعار النفط، استقراراً ملحوظاً، إذ لم يطرأ تغير كبير في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 76.94 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 72.58 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً نحو 1% عند التسوية، أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما نمت مخزونات نواتج التقطير.