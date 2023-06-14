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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

استمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
استمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة في جازان تشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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فيما تشمل الحالة الجوية في جازان، الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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