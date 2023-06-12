استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على 3 مناطق وهي الباحة وعسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة في الباحة تشمل الحجرة وفرعة غامد الزناد وقلوة والمخواة والباحة والعقيق والقرى والندق وبلجرشي وبنى حسن، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة الجوية في عسير، النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية,

وفي جازان تشمل أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة,كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك،المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران.