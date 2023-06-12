Icon

20 اتفاقية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ مليار ريال Icon استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء Icon انخفاض أسعار النفط وبرنت بـ 74 دولاراً للبرميل Icon اليوم.. انطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع بالرياض Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام Icon وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق Icon الرئيس التونسي: لن نكون حراس حدود لأوروبا Icon أول ورش العمل الموسيقية بـ يونيو في العود برعاية الترفيه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وسيول وبرد

استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ صباحاً
استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على 3 مناطق وهي الباحة وعسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة في الباحة تشمل الحجرة وفرعة غامد الزناد وقلوة والمخواة والباحة والعقيق والقرى والندق وبلجرشي وبنى حسن، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

قد يهمّك أيضاً
أرامكو توزع مبالغ بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين

أرامكو توزع مبالغ بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين

مرشح رئاسي في الأرجنتين يقترح اعتماد الدولار عملة لبلده

مرشح رئاسي في الأرجنتين يقترح اعتماد الدولار عملة لبلده

وتشمل الحالة الجوية في عسير، النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية,

وفي جازان تشمل أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة,كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك،المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
اختتام تمرين الصداقة 2023 بين القوات البرية السعودية والأمريكية
السعودية اليوم

اختتام تمرين الصداقة 2023 بين القوات البرية...

السعودية اليوم
مارتينيز: رونالدو لديه خبرات لا يمتلكها أي لاعب
آخر الاخبار

مارتينيز: رونالدو لديه خبرات لا يمتلكها أي...

آخر الاخبار
رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا
العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف...

العالم
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب روسيا
العالم

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب روسيا

العالم
“الدوائية” تعتزم شراء 815 ألف سهم لبرنامج حوافز الموظفين
السوق

“الدوائية” تعتزم شراء 815 ألف سهم لبرنامج...

السوق
كريم بنزيما في طريقه للاتحاد
آخر الاخبار

كريم بنزيما في طريقه للاتحاد

آخر الاخبار
أمطار غزيرة وسيول تجذب أهالي نجران
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول تجذب أهالي نجران

السعودية اليوم