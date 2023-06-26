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استمرار البحث عن أحياء تحت أنقاض عقار إسكندرية المنهار اليوم

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
استمرار البحث عن أحياء تحت أنقاض عقار إسكندرية المنهار اليوم
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو وصور، اللقطات الأولى لعقار الإسكندرية المنهار اليوم، والذي يتكون من 13 طابقًا مأهولًا بالسكان، وسط محاولات حثيثة من الحماية المدنية لإنقاذ سكان عقار الإسكندرية المنهار.

ووفقًا لقناة “العربية”، أكد شهود عيان أن عقار الإسكندرية انهار في ظل وجود عدد من السكان القاطنين داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين، كانوا في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.

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ضحايا عقار إسكندرية المنهار اليوم

وأظهر مقطع فيديو، محاولة رجال الحماية المدنية إطفاء الحرائق المشتعلة في الأنقاض، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن الضحايا تحت الأنقاض.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بسرعة رفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول مكان انهيار العقار، كما تم فصل الغاز والكهرباء والخدمات عن العقارات المجاورة لتجنب حدوث كارثة.

من جانبه، وجه وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار اليوم، موضحًا أنه تم رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبًا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

فتح تحقيق فوري

فيما أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في واقعة عقار الإسكندرية المنهار اليوم بمنطقة سيدي بشر، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته.

وكشف مدير مكتب “الأخبار” بالإسكندرية أشرف شرف أسباب انهيار عقار الإسكندرية، مرجعًا الأمر إلى زيادة الأحمال وبناء طوابق إضافية.

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