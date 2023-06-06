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بانخفاض نسبته 3.2% عن العام الماضي

استمرار تراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2023

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
استمرار تراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2023
المواطن - فريق التحرير

توقع تقرير حديث لإحدى مؤسسات أبحاث السوق بأن تشهد مبيعات الهواتف الذكية تراجعًا بنسبة 3.2%، خلال عام 2023.

أسباب اقتصادية عالمية

وأرجع التقرير، الصادر عن مؤسسة IDC لأبحاث السوق، التراجع المتوقع إلى أسباب اقتصادية عالمية، أهمها زيادة معدلات التضخم في عدد من الأسواق، مما يعني ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات المختلفة، إضافة إلى تراجع القدرة على اقتناء المنتجات غير الأساسية.

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ورجح تراجع إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في 2023 إلى 1.17 مليار جهاز، أي بانخفاض نسبته 3.2% عن العام الماضي، وهي نسبة أعلى بكثير مما كان متوقعًا في فبراير الماضي، حيث وصلت إلى 1.1%، لكنها عدلت استنادًا إلى بيانات جديدة.

وكشفت تقارير أخرى عن تراجع مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري بنسبة بلغت 14% على أساس سنوي، فيما توقع تقرير IDC أن تعاود مبيعات الهواتف الذكية الصعود مجددًا خلال عام 2024 المقبل بنسبة 6% على أساس سنوي.

موجة التعافي

وشددت المؤسسة على أن وتيرة تعافي طلب المستهلكين أبطأ بكثير مما توقعه المحللون، فيما ستبقى موجة التعافي مستمرة خلال السنوات التالية، لتصل مبيعات الهواتف الذكية إلى نحو 1.4 مليار جهاز بحلول عام 2027، مما يشير إلى أن سوق الهواتف الذكية سيشهد نموًّا على مدار أربع سنوات على الأقل.

وتناولت المؤسسة استمرار انتشار المزيد من الهواتف الذكية القابلة للطي في الأسواق العالمية، حيث قال ريان ريث، نائب رئيس مؤسسة IDC، في بيانٍ: “ما زلنا نرى المزيد من الهواتف ذات التصميم القابل للطي، وهي خطوة عظيمة إلى الأمام، لكن في التوقيت غير الملائم”.

وتوقعت مؤسسة IDC أن تصل شحنات الهواتف القابلة للطي في جميع أنحاء العالم إلى 21.4 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة تُقدر بأكثر من 50 في المئة عن 14.2 مليون وحدة شُحنت خلال عام 2022، فيما توقعت كذلك استمرار نمو هذا النوع من الأجهزة لتصل شحنات الهواتف القابلة للطي إلى 48.1 مليون وحدة في عام 2027.

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