استمرار تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات وسط انسيابية تامة لحظة انهيار عقار الإسكندرية في مصر مشعر عرفات يكمل استعداداته لاستقبال توافد الحجيج إليه تدمير عشرات المنازل وقطع الكهرباء بسبب الإعصار في إنديانا الأمريكية هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر تضرب شمال العراق أصغر حاج يستعد للوقوف بعرفة بسعادة غامرة اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى بايدن: الغرب ليس له علاقة بتمرد فاغنر في روسيا روسيا تعترض طائرة استطلاع ومقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود حلاوة العيد تضاعف الحركة الشرائية في أسواق الشمالية
وثق مقطع فيديو استمرار تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، وسط انسيابية تامة في حركة السير.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، مدى الانسيابية في حركة المرور خلال استمرار تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.
وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.
ويبدأ صباح اليوم الثلاثاء، تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، ثم يبدؤون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.
ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على “جبل الرحمة” بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع، كما يحرص حجاج بيت الله الحرام على الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى طمعًا في الرحمة والمغفرة.
فيديو | وسط انسيابية تامة في حركة السير..
استمرار تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لتأدية ركن #الحج الأعظم #بسلام_آمنين | #يوم_عرفة#الإخبارية pic.twitter.com/mOSX54MwqP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023