استمرار تقديم الخدمات الصحية للحجاج القادمين من منفذ جديدة عرعر

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قدمت صحة الشمالية، خدماتها الصحية لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك منذ اليوم الأول لاستقبال الحجاج.
وعبّر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم للرعاية الصحية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.
يُذكر أنَّ مرافقَ الخدمات الصحية بالمنفذ تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام.