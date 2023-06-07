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استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري بمحايل عسير 11 صباحًا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري بمحايل عسير 11 صباحًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الـ11 صباحًا، غدًا الخميس.

تقديم الانصراف

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الخميس الموافق 19/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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في سياق متصل، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة غدًا الخميس موجة حر متوسطة القوة، ويتوقع استمرارها أيام.

موجة حر

وقال الحصيني، في تغريدة عبر موقع تويتر: حسب مراصد الطقس وتزامنًا مع بداية مربعانية القيض متوقع موجة حر متوسطة القوة من غد الخميس على أجزاء من مناطق الشرقية، والمدينة، وتبوك، ومكة، ودول الخليج، وجنوب شرق منطقة الرياض، ومتوقع استمرارها أيامًا إلا أن يصرفها الله.

أمطار متفاوتة

وأضاف: هي موجة حر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، والحالة الممطرة السابعة عشرة مستمرة، إن شاء الله، ومتوقع أمطار متفرقة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من وسط وجنوب غرب المملكة تسبق برياح نشطة والله أعلم.

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