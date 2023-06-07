استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري بمحايل عسير 11 صباحًا

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الـ11 صباحًا، غدًا الخميس.

تقديم الانصراف

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الخميس الموافق 19/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

في سياق متصل، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة غدًا الخميس موجة حر متوسطة القوة، ويتوقع استمرارها أيام.