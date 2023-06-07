استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري بمحايل عسير 11 صباحًا

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان
أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الـ11 صباحًا، غدًا الخميس.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الخميس الموافق 19/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.
في سياق متصل، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة غدًا الخميس موجة حر متوسطة القوة، ويتوقع استمرارها أيام.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر موقع تويتر: حسب مراصد الطقس وتزامنًا مع بداية مربعانية القيض متوقع موجة حر متوسطة القوة من غد الخميس على أجزاء من مناطق الشرقية، والمدينة، وتبوك، ومكة، ودول الخليج، وجنوب شرق منطقة الرياض، ومتوقع استمرارها أيامًا إلا أن يصرفها الله.
وأضاف: هي موجة حر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، والحالة الممطرة السابعة عشرة مستمرة، إن شاء الله، ومتوقع أمطار متفرقة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من وسط وجنوب غرب المملكة تسبق برياح نشطة والله أعلم.