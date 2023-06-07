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استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري بمحايل عسير

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري بمحايل عسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الـ11 صباحًا.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الأربعاء الموافق 18/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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تحذيرات من المدني

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الجمعة المقبلة.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والكامل وخليص، ومناطق عسير والباحة وجازان والمدينة المنورة وحائل.

أمطار ورياح

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق ومرات والزلفي والمجمعة والغاط، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والليث والقنفذة، ومناطق القصيم ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

أخذ الحيطة والحذر

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّــع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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