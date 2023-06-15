استهداف وكالات فيدرالية أمريكية بهجوم إلكتروني عالمي

كشفت تقارير إعلامية أن عدة وكالات حكومية فيدرالية أمريكية تعرضت، اليوم الخميس، لهجوم إلكتروني عالمي يستغل ثغرة أمنية في برامج مستخدمة على نطاق واسع.

تفاصيل الهجوم

وذكر إريك غولدشتاين، المدير التنفيذي المساعد للأمن السيبراني في الوكالة، في بيان لشبكة “سي إن إن”، أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية “تقدم الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي شهدت هجمات إلكترونية تؤثر على البرامج الضعيفة التي استغلها المتسللون”.

وأردف: “نحن نعمل بشكل عاجل لفهم الآثار وضمان المعالجة في الوقت المناسب”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتسللون المسؤولون عن اختراق الوكالات الفيدرالية هم مجموعة برامج فدية ناطقة بالروسية.

حملة القرصنة

وتأتي هذه الهجمات السيبرانية بالتزامن مع “حملة القرصنة”، التي بدأت قبل أسبوعين واستهدفت الجامعات الأمريكية الكبرى وحكومات الولايات.

وكشفت مجموعة قرصنة ناطقة بالروسية تعرف باسم “CLOP”، الأسبوع الماضي، عن مسؤوليتها عن بعض عمليات الاختراق، التي أثرت أيضًا على موظفي “بي بي سي”، والخطوط الجوية البريطانية، وشركة “شل” للنفط.