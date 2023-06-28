اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة

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اشتبك محتجون بحوزتهم ألعاب نارية مع شرطة مكافحة الشغب في إحدى ضواحي باريس خلال الليل بعد أن قُتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة حين أوقفت سيارته عند نقطة تفتيش مرورية، وفتح الادعاء العام تحقيقًا في الحادث.
وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم الأربعاء أن الشرطة اعتقلت 31 شخصًا في الاشتباكات التي أحرق خلالها المحتجون 40 سيارة، معظمها بضاحية نانتير في باريس التي ينتمي إليها الضحية.
ودعا دارمانان إلى الهدوء على قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية صباح اليوم الأربعاء، وقال “لا بد من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة”. وذكر أنه تم تعبئة نحو ألفي شرطي في المنطقة.
وقال إنه سيتم إيقاف رجل شرطة عن العمل إذا ثبتت التهم الموجهة إليه.