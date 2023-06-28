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يجب الالتزام بالإجراءات والامتثال للتعليمات

اشتراطات لازمة ووثائق مطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
اشتراطات لازمة ووثائق مطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

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شددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على جميع المسافرين عبر جسر الملك فهد في الاتجاهين، أهمية حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

كثافة بـ جسر الملك فهد

يأتي ذلك تزامنًا مع كثافة المسافرين التي يشهدها جسر الملك فهد خلال عيد الأضحى المبارك، مما قد يعرقل الحركة أو يعطل مسارات العبور، وينتج عن ذلك ارتداد في الحركة المرورية وتأخير في مدة رحلة السفر.

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وأوضحت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، أو حمل جواز السفر على أن لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر أيضاً؛ وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية الصلاحية وجواز السفر ساري الصلاحية واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى السعودية.

ويتطلب لسفر المقيمين بين البلدين، حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر، على أن لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً.

وثائق المركبة

ويلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور، حيث يتطلب وجود رخصة قيادة سارية الصلاحية لقائد المركبة، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية الصلاحية، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.

كما حثت المؤسسة على التأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق جسر الذي يوفر حلولًا رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة وسلاسة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي.

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