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بعد مقتل شاب خلال فحص مروري للشرطة

اشتعال النيران بـ 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
اشتعال النيران بـ 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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قالت السلطات الفرنسية: إن نحو 1900 سيارة أحرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ أمس، مشيرةً إلى أنه تم إضرام النار بنحو 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية، في فرنسا.

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أعمال شغب بفرنسا

وأفادت قناة بي إف إم تي في، اليوم، بأنه تم نشر نحو 10 آلاف إطفائي في فرنسا، وذلك نقلًا عن نشرات الدفاع المدني.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإنه تم إحراق 934 سيارة في باريس الكبرى وحدها، لافتةً على أنه تم إضرام النار في 212 بناية. كما أفادت تقارير بأنه تم إحراق 74 سيارة في ستراسبورغ.

مقتل شاب

وكانت الساعات الأولى من اليوم، قد شهدت اضطرابات في باريس ومدن أخرى، بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا خلال فحص مروري للشرطة في ضاحية نانتير الباريسية.

احتجاجات فرنسا

وجرى ترك السيارات وصناديق القمامة مشتعلة، واستهداف ضباط الشرطة بالألعاب النارية.

احتجاجات فرنسا

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