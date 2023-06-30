موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية اشتعال النيران بـ 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن تعميم لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج فترة الظهيرة أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية حجاج بيت الله الحرام .. طبتم آمنين
قالت السلطات الفرنسية: إن نحو 1900 سيارة أحرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ أمس، مشيرةً إلى أنه تم إضرام النار بنحو 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية، في فرنسا.
وأفادت قناة بي إف إم تي في، اليوم، بأنه تم نشر نحو 10 آلاف إطفائي في فرنسا، وذلك نقلًا عن نشرات الدفاع المدني.
وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإنه تم إحراق 934 سيارة في باريس الكبرى وحدها، لافتةً على أنه تم إضرام النار في 212 بناية. كما أفادت تقارير بأنه تم إحراق 74 سيارة في ستراسبورغ.
وكانت الساعات الأولى من اليوم، قد شهدت اضطرابات في باريس ومدن أخرى، بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا خلال فحص مروري للشرطة في ضاحية نانتير الباريسية.
وجرى ترك السيارات وصناديق القمامة مشتعلة، واستهداف ضباط الشرطة بالألعاب النارية.