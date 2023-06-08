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سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark

اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لاصطياد سمكة قرش التهمت سائحًا روسيًّا بشواطئ مدينة الغردقة المصرية.

تعليمات عاجلة

وأصدرت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر بعد هجوم سمكة القرش على السائح.

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وانتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ؛ مما أدى إلى وفاته.

تعليمات وزيرة البيئة

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث، وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحظورة بين منتجع الجونة شمالًا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبًا لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة.

وتؤكد وزارة البيئة منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصًا علي سلامتهم.

ونشر المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر محمد مخلوف فيديو، يوضح اصطياد سمكة القرش بعد التهام المواطن الروسي.

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