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ارتفعت بمقدار 5ر0 درجة مئوية

اضطرابات في الطقس العالمي بسبب ظاهرة النينو المناخية

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
اضطرابات في الطقس العالمي بسبب ظاهرة النينو المناخية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن بدء ظاهرة النينو المناخية العالمية، التي تحشد القوة للتخفيف من موسم أعاصير المحيط الأطلسي الذي انطلق.

ارتفعت بمقدار 5ر0 درجة مئوية

وأفاد مركز التنبؤ المناخي الأمريكي اليوم الخميس، بأن درجة الحرارة في مستوى البحر في القطاع الاستوائي من المحيط الهادئ ارتفعت بمقدار 5ر0 درجة مئوية فوق المستوى المعتاد، وتغيرت وتيرة الرياح إلى الحد الذي يشير إلى بدء ظاهرة النينو، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

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وكشفت بلومبرغ أن المركز الأمريكي، الذي يعد جزءًا من الجهاز الوطني للطقس، متأكد من أن هذه الظروف ستستمر.

وتابعت ميشيل لورو، التي تعمل بالمركز في مقابلة: إن ظروف ظاهرة النينو قائمة ونتوقع أن تتطور وتكبر فيما ندخل في فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

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