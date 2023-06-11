اعتقال رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجون

ألقت الشرطة في اسكتلندا القبض على رئيسة الوزراء السابقة، نيكولا ستورجون؛ بسبب تحقيق في فساد مالي متعلق بالحزب الوطني الاسكتلندي.

وقالت شرطة اسكتلندا إنها محتجزة ويتم استجوابها من قبل المحققين، مضيفة: تم القبض على رئيسة الوزراء السابقة، 52 عامًا، اليوم الأحد، كمشتبه به على صلة بالتحقيق الجاري في فساد مالي متعلق الحزب الوطني الاسكتلندي.

اعتقال الزوج

ويأتي اعتقال نيكولا ستورجون بعد اعتقال زوجها بيتر موريل في أبريل الماضي، وكان أمين صندوق الحزب في ذلك الوقت لكن تم الإفراج عنه دون توجيه اتهامات وفي انتظار مزيد من التحقيقات.

وبالإضافة إلى الاعتقالات، تم إجراء عمليات تفتيش في عدد من العقارات، بما في ذلك منزل السيد موريل والسيدة ستورجون.

انطلاق التحقيق في 2021

ويُذكر أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية تحقيق أطلق عليه اسم Operation Branchform وكان ذلك في عام 2021، بحسب صحيفة مترو البريطانية.