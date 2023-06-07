اعتقال عريس يمني بأمريكا أطلق النار ترحيبًا بالضيوف

وثق مقطع فيديو، لحظة توقيف الشرطة الأمريكية لعريس يمني أثناء احتفاله بزفافه مع مجموعة من أصدقائه.

سلاح قناصة

وجاء اعتقال العريس على خلفية حمل الشاب اليمني لسلاح قناصة أثناء زفافه في الشارع.

من المعروف أن القانون الأمريكي يجرم حمل السلاح من هذا النوع سيما غير المرخص.

وأظهر المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، أفرادًا من الشرطة الأمريكية أثناء وضعهم الأصفاد في يد العريس وأصدقائه، وتم إطلاق سراح العريس لاحقًا.