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أثناء احتفاله بزفافه مع مجموعة من أصدقائه

اعتقال عريس يمني بأمريكا أطلق النار ترحيبًا بالضيوف

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
اعتقال عريس يمني بأمريكا أطلق النار ترحيبًا بالضيوف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، لحظة توقيف الشرطة الأمريكية لعريس يمني أثناء احتفاله بزفافه مع مجموعة من أصدقائه.

سلاح قناصة

وجاء اعتقال العريس على خلفية حمل الشاب اليمني لسلاح قناصة أثناء زفافه في الشارع.

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من المعروف أن القانون الأمريكي يجرم حمل السلاح من هذا النوع سيما غير المرخص.

وأظهر المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، أفرادًا من الشرطة الأمريكية أثناء وضعهم الأصفاد في يد العريس وأصدقائه، وتم إطلاق سراح العريس لاحقًا.

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