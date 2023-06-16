اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي

تمكنت السلطات الأمنية الكويتية من اعتقال ثلاثة حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بأحد المستشفيات.

ضبط المتهمين

وفي التفاصيل، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المتهمين، بعدما اكتشفوا أنهم زوَّروا بصمات ممرضين وموظفين بحيث لا يحتاجون إلى الحضور فعليًّا، وفقًا لموقع صحيفة القبس.

وأردف الموقع أن حراس الأمن لديهم بصمات سيليكون تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهريًّا عن الموظف الواحد.

40 بصمة سيليكون

وتابع أنه تم ضبط الحراس الثلاثة بعد مراقبتهم، وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة.