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عثروا بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون

اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت السلطات الأمنية الكويتية من اعتقال ثلاثة حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بأحد المستشفيات.

ضبط المتهمين

وفي التفاصيل، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المتهمين، بعدما اكتشفوا أنهم زوَّروا بصمات ممرضين وموظفين بحيث لا يحتاجون إلى الحضور فعليًّا، وفقًا لموقع صحيفة القبس.

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وأردف الموقع أن حراس الأمن لديهم بصمات سيليكون تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهريًّا عن الموظف الواحد.

40 بصمة سيليكون

وتابع أنه تم ضبط الحراس الثلاثة بعد مراقبتهم، وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة.

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