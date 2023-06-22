اعتماد إجراءات النقل الداخلي لمعلمي ينبع

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اعتمد اليوم مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1445هـ في جميع المراحل الدراسية.
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني أن نسبة المنقولين 48.49% ونسبة المنقولات هي 60.73% .
وأضاف أن النتائج متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في “نظام نور”، مشيرًا إلى أن فترة الاعتراض تبدأ من تاريخ 5 ذي الحجة 1444هـ، وتعتمد نتيجة النقل النهائية في تاريخ 7 ذي الحجة 1444هـ وذلك عبر نظام نور، مثمنًا للزملاء والزميلات بفريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز إجراءات النقل الداخلي.