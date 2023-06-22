اعتماد العديد من الطرق في حفر الباطن

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أثناء زيارته للمحافظة لمتابعة مشروعات الوزارة.

تذليل العقبات

ونوه المحافظ بحرص القيادة الرشيدة على تذليل جميع العقبات التي تعترض مشروعات النقل، وبناء شبكة طرق تربط أنحاء المملكة وفق أحدث المواصفات، مشيدًا بجهود الوزارة ممثلة بوزير النقل في تطوير قطاع الطرق.

وأوضح أنه تم اعتماد العديد من الطرق للمحافظة، وسيتم البدء في تنفيذها قريبًا، والتي ستعود بالنفع على الأهالي وسالكيها من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج.

عقب ذلك زار المحافظ ونائب وزير النقل والوفد المرافق بعض المشروعات لمتابعة سير أعمالها.